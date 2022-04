Bugsnax in arrivo su Steam, Switch e Xbox insieme a The Isle of Bigsnax

Young Horses ha annunciato la data d’uscita di Bugsnax su Switch, PC via Steam, Xbox Series X/S e Xbox One, anche tramite Xbox Game Pass Console, PC e Cloud. Sarà disponibile dal 28 aprile insieme all’aggiornamento gratuito “The Isle of Bigsnax” che arriverà su tutte le piattaforme, comprese quindi PlayStation 4, PlayStation 5 e Epic Games Store. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Bugsnax ti farà intraprendere un viaggio verso Isola Snakeronte, dimora dei Bugsnax, leggendarie creature metà insetto e metà snack. Raccogliendo l’invito dell’intrepida esploratrice Elizabert Megamax, ti rechi sull’isola ma, al tuo arrivo, scopri che Elizabert è sparita, il suo accampamento è distrutto e i suoi seguaci sono sparsi in giro per l’isola… e sono affamati!

Toccherà a te risolvere il mistero di Isola Snakeronte: cos’è successo a Liz? Cosa sono i Bugsnax e da dove provengono? Ma soprattutto… perché sono COSÌ APPETITOSI?

Caratteristiche:

Riempi il tuo zaino di Snax! Scopri, caccia e cattura tutte le 100 diverse specie di Bugsnax usando una varietà di esche e marchingegni.

Intraprendi una missione gustosissima! Esplora i diversi biomi di Isola Snakeronte per rintracciare gli abitanti di Snaxopoli e riunirli.

Sfama qualcuno e vedrai che siamo quello che mangiamo! Rimpinza di Bugsnax i tuoi nuovi amici per personalizzarli con una miriade di nuovi look.

Avventurati in cerca della verità! Segui ogni pista per indagare sulla strampalata combriccola di amici di Liz e sui misteri di Isola Snakeronte.

Torna per fare il bis! Scova le missioni secondarie ed esci dal sentiero battuto per sfidare gli spaventosi Bugsnax extralarge!

Fa’ come se fossi a casa tua! Supera le sfide che riceverai nella cassetta della posta, raccogli decorazioni, abbellisci la tua capanna e metti un cappello sulla testa dei tuoi Snax preferiti!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.