League of Legends: nuove skin in arrivo per la patch 12.8

Molto presto dovrebbe uscire la patch 12.7 di League of Legends, e potrete aspettarvi di ricevere una patch note completa questa sera. Tuttavia, se siete giocatori accaniti del moba di Riot Games, saprete sicuramente che non tardano mai a mostrare skin per la patch successiva, e infatti oggi è successa la stessa cosa. Sono state mostrate le skin della patch 12.8 che verranno aggiunte, e molte di esse sono davvero fenomenali. In ordine, abbiamo:

Lunar Eclipse Aatrox e Lunar Eclipse Senna : a quanto pare la skinline è tornata! Ebbene si, dopo quella che sembrava un’eternità, abbiamo nuovi aspetti che si aggiungeranno a Leona e le sue due skin. Gli effetti sonori non sono particolarmente avvincenti, ma il design è ben curato e dettagliato.

: a quanto pare la skinline è tornata! Ebbene si, dopo quella che sembrava un’eternità, abbiamo nuovi aspetti che si aggiungeranno a Leona e le sue due skin. Gli effetti sonori non sono particolarmente avvincenti, ma il design è ben curato e dettagliato. Solar Eclipse Kayle, Solar Eclipse Sejuani e Solar Eclipse Sivir : la seconda è una skin leggendaria, e pertanto costerà 1820 RP nel negozio del client. Molti non sono troppo soddisfatti del fatto che il campione è abbastanza dimenticato, ma ci aspettiamo che il suo pick rate aumenti grazie a questa mossa di Riot.

: la seconda è una skin leggendaria, e pertanto costerà 1820 RP nel negozio del client. Molti non sono troppo soddisfatti del fatto che il campione è abbastanza dimenticato, ma ci aspettiamo che il suo pick rate aumenti grazie a questa mossa di Riot. Sea Dog Yasuo e Gangplank il Traditore: la skin di Yasuo ricorda molto la Dea Serpente Nagakabouros delle Isole Serpenti, una zona vicino a Bilgewater, e se consideriamo quella di Gangplank, allora si tratta di un’ovvia reference al gioco Ruined King: a League of Legends Story. Infatti, Gangplank possiede esattamente quell’aspetto, quindi non può essere una coincidenza.

Questo è tutto, ma tenete gli occhi aperti. Il campione del vuoto si avvicina, e chissà che cosa porterà nella landa degli evocatori di League of Legends.