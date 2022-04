Vicarious Visions si unisce a Blizzard Entertainment

È la fine di un’era per lo sviluppatore di giochi Vicarious Visions; o almeno, per come lo ricordavamo. Lo studio Albany, con sede a New York, noto soprattutto per il suo lavoro sui franchise di Tony Hawk e Guitar Hero, è ora ufficialmente parte di Blizzard Entertainment. Questa fusione è stata annunciata nel 2021 e, andando avanti, Vicarious Visions perderà il suo nome quando diventerà ufficialmente un nuovo studio Blizzard. Il team di sviluppo rimarrà ad Albany, New York, ma andando avanti, le persone lì saranno “completamente dedicate” a lavorare sui titoli Blizzard.

Lo studio d’ora in poi si chiamerà Blizzard Albany, in linea con lo stile di altri team, come Blizzard Austin in Texas. Nell’ambito della fusione non sono previsti licenziamenti, anche se si vedrà. In effetti, il management di Activision Blizzard prevede di far crescere i propri team di sviluppo a livello globale in modo sostanziale in futuro. Vicarious Visions è stata fondata nel 1991 ed è stata acquisita da Activision nel 2005. I fondatori dello studio Karthik Bala e Guha Bala hanno lasciato l’azienda anni fa e hanno fondato Velan Studios, il team dietro Knockout City e Mario Kart Live Home Circuit. Vicarious Visions ha sviluppato Diablo II Resurrected più di recente, e lo studio sta attualmente contribuendo a Diablo IV, secondo gli annunci di lavoro presso Blizzard Albany. La fusione di Vicarious Visions con Blizzard arriva mentre Activision Blizzard è in procinto di essere acquisita da Microsoft per $ 68,7 miliardi. Così tante cose che accadono all’unisono per la compagnia, e non possiamo che sperare soltanto il meglio.