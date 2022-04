The Callisto Protocol: verranno date informazioni a breve

Con tutto il clamore che circonda l’imminente remake di Dead Space di Motive Studios, ammettiamo che sareste perdonati per non aver ricordato The Callisto Protocol. Annunciato nel 2020 e sviluppato da Striking Distance Studios, è un titolo survival horror fantascientifico ambientato 300 anni nel futuro di PUBG Battlegrounds. Sebbene sia previsto per il rilascio quest’anno, non ci sono stati molti dettagli ultimamente, tanto meno il gameplay. Per fortuna, questo potrebbe cambiare presto. Il fondatore dello studio e game director Glen Schofield (che ha anche creato la serie Dead Space per Visceral) ha recentemente twittato un’immagine da una sessione di motion capture. Ha affermato che:

“Questo è il mio momento preferito durante la creazione di un gioco: il design inizia a combaciare. Mi piace vedere tutto il duro lavoro che il team sta facendo nello studio mocap per dare vita ai nostri personaggi. “Grazie a tutti quelli che aspettano mentre finiamo e miglioriamo il gioco. Presto avremo altro da condividere!”

Resta da vedere quanto presto sarà “presto” per The Callisto Protocol, ma con lo spettacolo Kickoff Live del Summer Game Fest in arrivo a giugno, potremmo finalmente vedere una rivelazione del gameplay. Dal momento che lo sviluppatore mira a renderlo “il gioco più spaventoso della prossima generazione”, sarebbe l’occasione perfetta per alcune paure. Il protocollo Callisto è attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Sebbene sarà pubblicato da Krafton, Skybound Games ha collaborato con Striking Distance per commercializzare e distribuire il titolo in tutto il mondo.