Paladins: arriva il trailer del campione

Da punto in bianco, ecco che Paladins mostra l’ultima novità che arriverà nel gioco sviluppato da Hi-Rez Studios, ed è davvero grossa. Si tratta di Lilith, la Spezzacuori, il nuovo campione che verrà aggiunto a maggio. Per l’occasione, è uscito un trailer che mostra una piccola presentazione per il supporto:

“Vi presentiamo Lillith, l’Heartless, l’ultimo Campione del Regno! Afflitta da una misteriosa maledizione oscura, Lillith è conosciuta in tutto il Regno come una potente utilizzatrice di magia con il potere di curare anche coloro che sono sull’orlo della morte… a un prezzo. Lillith sarà disponibile nell’aggiornamento “Cuore di tenebra” in arrivo a maggio 2022!”

Il trailer ci mostra anche come sia molto legata alla meccanica della cura del sangue, nonché ricordare che ogni sua azione ha un prezzo importante che i suoi alleati dovranno pagare. Per il resto, non ci sono state informazioni sulle abilità specifiche, nonostante ci siano leak che suggeriscono un kit aggressivo incentrato sulle giocate rischiose ma altamente ricompensanti. Anche il suo passato ci è oscuro, ma sicuramente avremo delle delucidazioni sulla sua relazione sul resto dei personaggi molto presto. Vi ricordiamo che Lilith arriverà su Paladins a maggio, anche se la data specifica non è stata detta.