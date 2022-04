Anno 1800: disponibile Semi del Cambiamento e settimana gratuita

Oggi 12 aprile arriva il nuovo DLC di Anno 1800, lo strategico di Ubisoft: si tratta di Semi del Cambiamento. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Insieme al nuovo DLC arriva anche la settimana gratuita: sarà possibile testare il gioco gratuitamente dal 12 al 19 aprile, su Ubisoft Connect ed Epic Games Store.

Durante questa settimana gratis si potrà accedere al gioco base, sia da soli, in PvP o in cooperativa.

Per chi possiede il gioco ed invita un amico a giocare ad Anno 1800 durante la settimana gratuita, se quell’amico acquisterà il gioco completo, entrambi riceveranno una ricompensa esclusiva: il Pacchetto Decorazioni Stagionali.

Questa invece la descrizione di Semi del Cambiamento:

In questo nuovo DLC scopri nuovi modi per produrre beni dal Vecchio Mondo al Nuovo Mondo e vivi il sogno di possedere la tua tenuta di campagna.

Fai buon uso delle nuove Haciende e rafforza l’indipendenza dei tuoi residenti producendo nuovi beni. Scopri inoltre il nuovo scenario “Stagioni dell’Argento” e gioca nei panni di Vasco Oliveria, mandato in missione in un’isola ostile per recuperare prezioso argento.

Costruisci potenti Haciendas e usa i loro moduli per influenzare varie aree delle tue isole. Realizza il tuo sogno di possedere una tenuta di campagna e scopri tanti modi per migliorarla.

Introduci una politica insulare e trai vantaggio dai potenziamenti che ne derivano.

Scopri nuovi modi per produrre le merci dal Vecchio Mondo al Nuovo Mondo, rafforzando l’indipendenza dei tuoi residenti, e aumenta enormemente la produttività delle tue fattorie utilizzando il fertilizzante appena prodotto.

GIOCA IL NUOVO SCENARIO

Gioca nei panni di Vasco de Oliveira, inviato nelle isole deserte per estrarre il prezioso argento che dovrà essere consegnato alla famiglia reale in tempo. Affronta le sfide delle stagioni, pianifica in anticipo le tue produzioni e crea un sistema di irrigazione che ti aiuterà a sopravvivere al caldo estivo!

