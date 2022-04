Hearthstone: disponibile Rotta per la Città Sommersa

Da oggi 12 aprile Hearthstone saluta l’anno del Grifone per entrare in quello dell’Idra, che arriva insieme all’espansione Rotta per la Città Sommersa. Con il nuovo anno, le carte dell’Anno della Fenice (che include le carte di Ceneri delle Terre Esterne, L’Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa) escono dalle carte Standard. Sono state sostituite alcune delle carte del set Principale.

Questa nuova espansione porta 135 nuove carte, un nuovo tipo di servitore, Naga, e le nuove abilità Colosso e Dragaggio. Come scritto nella news ufficiale, queste sono le loro caratteristiche:

I vendicativi Naga sono il nuovo tipo di servitore di Hearthstone. I Naga sono attratti dalla magia e ottengono effetti ancora più potenti se ti guardano lanciare Magie mentre sono nella tua mano.

Per tutti gli altri dettagli potete vedere la patch note 23.0 pubblicata qualche giorni fa.