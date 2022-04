Ghost of Tsushima: trovato uno sceneggiatore per il film

Poco più di un anno fa, la Sony ha annunciato un adattamento cinematografico dell’epopea di samurai d’azione e avventura di Sucker Punch Ghost of Tsushima, rivelando che Chad Stahelski, il regista dei film di John Wick, sarebbe stato al timone del progetto. Sembra che si continuino a fare progressi nel film, poiché un altro nome è ora assegnato a un ruolo cruciale.

Come riportato da Deadline, il film di Ghost of Tsushima sarà scritto da Takashi Doscher. Doscher è noto per il suo lavoro su storie d’amore come Only, il suo film d’esordio Still, il documentario ESPN A Fighting Chance e il film di mostri in uscita Blue . PlayStation Productions ha intensificato gli sforzi di Sony per espandere le proprietà PlayStation in film e TV. Il film Uncharted è uscito all’inizio di quest’anno, mentre sono attualmente in lavorazione anche gli adattamenti TV di The Last of Us e Twisted Metal. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le bellezze nascoste di Tsushima in questa avventura d’azione open-world di Sucker Punch Productions e PlayStation Studios, disponibile per PS5 e PS4.

Inaugurate un nuovo percorso e intraprendete una guerra non convenzionale per liberare Tsushima. Sfidate gli avversari con la katana, padroneggiate l’arco per eliminare le minacce distanti, sviluppate tattiche di furtività per tendere imboscate ai nemici ed esplorate una nuova storia sull’isola di Iki. L’edizione Director’s Cut contiene:

Il gioco completo.

La Iki Island expansion: Nuova storia, nuovi mini-giochi, nuovi tipi di nemici e molto altro.

Modalità cooperativa online Leggende.

Mini art-book digitale.

Un punto tecnica.

Amuleto del favore di Hachiman.

Set di skin Eroe di Tsushima: maschera dorata, kit spade, cavallo, sella.

Commento del direttore: il team creativo collabora con un rinomato storico giapponese per osservare il mondo di Ghost of Tsushima e confrontarlo con gli eventi reali che lo hanno ispirato.

Ghost of Tsushima è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4.