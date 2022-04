Ghost of Tsushima Director’s Cut: disponibile la patch 2.18

Sucker Punch ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima Director’s Cut, che prevede numerose modifiche per Ghost of Tsushima: Legends e correzioni per il giocatore singolo. Ha anche confermato che al momento non si stanno lavorando attivamente patch aggiuntive, anche se continuerà a monitorare il feedback. Recentemente la società è riuscita a trovare uno sceneggiatore per il film di Ghost of Tsushima. Di seguito la dichiarazione dell’azienda:

Vogliamo dire un enorme GRAZIE all’intera community per l’incredibile quantità di supporto e feedback che abbiamo ricevuto dal lancio. Quando Legends è stato lanciato nell’ottobre 2020, non ci saremmo mai aspettati di avere una comunità così attiva più di un anno e mezzo dopo, e non potremmo essere più grati a tutti coloro che sono stati con noi in questo viaggio!

L’ aggiornamento 2.18 corregge bug in Legends come la salute di un compagno di squadra che scende momentaneamente sotto lo zero in modalità personalizzata e prove Raid, contando come una morte nel processo, e ferite condivise che rompono l’abilità Scomparsa dell’assassino. Aggiunge anche un pulsante Salva importazione PS4 per build stand alone. È stato inoltre aggiunto un nuovo obiettivo Fill Party per la modalità personalizzata, Perfect Completion, per coloro che desiderano ottenere il cosmetico Hidden Heart (consentendo così loro di farlo separatamente dagli altri giocatori). Varie modifiche agli oggetti includono Katana leggendarie con i vantaggi Stance Master per impostazione predefinita; Incantesimi leggendari in arrivo con vantaggi e proprietà che in precedenza erano inclusi in Incantesimi esclusivi di classe; e abbassando la Risolutezza ottenuta dalle bombe di polvere nera. Il vantaggio Munitions è stato aggiunto anche a Caltrops e Demon Seeds, mentre Fire Damage, Melee Resolve Gain, Deep Strikes e Assassinate From Above sono stati tutti potenziati. Potete controllare le note complete della nuova patch qui.

Ghost of Tsushima è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4.