World of Warcraft: la nuova espansione Dragonflight sarà svelata il 19 aprile

‘MMORPG di lunga data di Blizzard Entertainment World of Warcraft ha ricevuto la sua ottava espansione principale a dicembre 2020 con Shadowlands e, con il supporto per ciò che è terminato e la sua trama si è conclusa, i giocatori stanno aspettando di scoprire cosa ci aspetta per il gioco. Il mese scorso, Blizzard ha confermato che la prossima espansione di World of Warcraft sarebbe stata rivelata il 19 aprile, e ora sappiamo esattamente quando nel giorno in cui potrete assistere all’annuncio. Rumors recenti hanno suggerito che l’espansione si chiamerà Dragonflight, il che suggerisce anche diverse possibilità interessanti sulla natura del nuovo contenuto che porterà.

Blizzard ha confermato che la nona espansione di World of Warcraft sarà svelata il 19 aprile alle 9:00 PDT / 18:00 CEST (le 17:00 in Italia) e sarà trasmessa in streaming sia su YouTube che su Twitch. La società non dice quanto sarà sostanziale la rivelazione, ma dice che darà un’anteprima di ciò che accadrà dopo per gli eroi di Azeroth, quindi questo è tutto. Di seguito il comunicato:

World of Warcraft ha acceso l’immaginazione attraverso una narrazione ricca e mondi estesi che prevalgono durante l’espansione di Shadowlands. Dalle profondità disperate delle Fauci alle eteree pianure di Zereth Mortis, Shadowlands offre un mondo che sfida gli eroi ad affrontare le forze che minacciano di sconvolgere l’equilibrio cosmico tra la vita e la morte. Con la storia nelle Terre dell’Ombra che sta per concludersi, è giunto il momento di dare una sbirciatina al futuro degli eroi di Azeroth.



Ricordiamo che per Shadowland è ancora disponibile la Stagione 3 dove i giocatori dovranno lottare contro il Carceriere e possono mettersi alla prova con il raid Sepulcher of the First Ones, negli scontri in PVP e nel Mythic Keystone Dungeon.

World of Warcraft è disponibile per PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.