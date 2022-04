Super Robot Wars 30: Expansion Pack disponibile su Steam

Super Robot Wars 30, riceverà l’Expansion Pack (Set 2) e un aggiornamento gratuito il 20 aprile. Il titolo è un RPG tattico che riunisce vari personaggi e robot delle serie anime. L’Expansion Pack 1 è finalmente disponibile e assicura le parti Spirit of Steel, Prana Converter e Aos Arc e i programmi di abilità Attacker e ExC Bonus, per mecha ancora più potenti e battaglie più intense. Il nuovo set include:

Expansion Pack (Set 2)

La difficoltà Super Expert Mode Plus, un livello estremamente difficile che cambia le regole del gioco

Chain Area Mission: Brother and Sister, che dà uno sguardo al passato di Edge & Az grazie a tre missioni area

20 missioni Area e 25 missioni On-board

10 nuove unità giocabili

3 nuovi attacchi

Grungust e Van Ein si uniscono alla battaglia

Un Capitolo Extra incluso con 6 nuove missioni

Missioni Riservate sbloccate gratuitamente

Di seguito una panoramica del titolo:

30 anni dopo, infuria la battaglia per il futuro del nostro mondo. Super Robot Wars è un RPG tattico che riunisce personaggi e robot da una grande varietà di anime insieme per combattere i loro nemici. I giocatori seguono i personaggi nel corso delle loro avventure e battaglie. Prendete il controllo di giganteschi robot su una mappa di battaglia e portali alla vittoria contro i nemici.

La battaglia alterna fasi alleate e nemiche. Quando il giocatore ha mosso i propri robot e attaccato, tocca al nemico. Quando tutti i nemici vengono sconfitti, il gioco procede con un Intervallo. Nel corso dell’Intervallo, i giocatori possono utilizzare le risorse ottenute in battaglia per addestrare i piloti, potenziare i robot e ottenere bonus per il proprio esercito. A questo punto possono procedere verso il capitolo successivo dell’avventura. In Super Robot Wars, i giocatori possono scoprire un’esperienza unica che combina le serie robotiche più popolari, animazioni d’attacco ricche d’azione e la possibilità di potenziare i loro robot e piloti preferiti.

Super Robot Wars 30 è disponibile per PC tramite Steam.