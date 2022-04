No Man’s Sky: in arrivo l’aggiornamento Outlaw

Novità stupefacenti stanno arrivando su No Man’s Sky, il grande titolo esplorativo di Hello Games con un passato a dir poco complesso e turbolento. Come anticipato dal creatore Sean Murray su Twitter, il titolo ci farà scoprire molto presto la vita dei fuorilegge con il suo prossimo aggiornamento 3.85, chiamato “Outlaw” introduce una nuova storia di fuorilegge insieme a sistemi di fuorilegge e stazioni spaziali che i giocatori possono esplorare. C’è anche la splendida Solar Sail Starship che si può pilotare. Alcune delle nuove attività dei fuorilegge includono missioni di taglia, contrabbando di oggetti, passaporti falsi e altro ancora. Anche il combattimento spaziale è stato migliorato e ora puoi avere uno squadrone di gregari al tuo fianco (che può essere potenziato). Sono incluse anche fregate planetarie, missioni Nexus, incursioni dei pirati planetari e molto altro. Se ciò non bastasse, si possono anche indossare mantelli e cappucci sul proprio personaggio. No Man’s Sky Outlaws dovrebbe essere pubblicato oggi gratuitamente, se gli aggiornamenti precedenti sono precedenti, insieme alle note sulla patch. Il gioco base è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con una versione per Nintendo Switch questa estate. Vi terremo aggiornati su come performerà questo aggiornamento per il gioco.