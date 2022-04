MythForce: annunciato titolo di Beamdog

Gli sviluppatori di Beamdog hanno annunciato un titolo davvero bizzarro: si tratta di MythForce, e se pensate che il gioco vi ricordi gli eroi degli anni 80′ come He-Man, allora non siete per niente in errore, visto che la presa di spunto è esattamente quella. MythForce è un dungeon crawler fantasy rogue-lite con combattimento in prima persona e supporto cooperativo. Il primo episodio, Bastione del Signore delle Bestie, uscirà il 20 aprile per accesso anticipato su PC tramite l’Epic Games Store al prezzo di 30 euro. Inoltre, il titolo sembra che supporti molti episodi di questo tipo, e sicuramente nel corso dell’anno verranno aggiunti altri DLC. I quattro eroi che saranno giocabili dall’inizio includono Victoria il Cavaliere, Rico il Ladro, Maggie la Maga e Hawkins il Cacciatore. Ognuno possiede abilità uniche e fino a quattro giocatori possono avventurarsi nei dungeon insieme, sfruttando la combinazione delle proprie abilità per superare ogni ostacolo posto davanti. Non solo: sembra che persino il CEO di Beamdog, Trent Oster, abbia dichiarato:

“Sono davvero entusiasta di mostrare finalmente il lavoro originale del nostro team. MythForce è puro, puro divertimento, uscito dai sabati mattina della mia infanzia. Con un ciclo di gioco semplice ma soddisfacente, è un grande allontanamento dai classici dei giochi di ruolo per cui siamo conosciuti, ma il DNA di Beamdog è evidente se sai dove cercare.”

Siete interessati a farci un pensierino durante la sua fase di accesso anticipato? Vi ricordiamo che sarà disponibile soltanto per Epic Games Store, ma in futuro potrebbe anche arrivare su Steam.