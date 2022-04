League of Legends: ecco i mini rework di Olaf e Swain

Qualche giorno fa, è stata data la conferma che Riot Games era al lavoro su 3 mini rework su Olaf, Swain e Taliyah dentro League of Legends, e nonostante non avessero detto quando sarebbero arrivati, non ci aspettavamo certo di vedere una notizia così velocemente. Nello specifico, a quanto pare Riot sa già cosa combinare con Swain e Olaf, visto che ora i loro cambiamenti sono comparsi nel PBE del moba per la patch 12.8, in arrivo il 27 aprile. Di seguito, vi indichiamo ogni cambiamento pezzo per pezzo:

Swain sembra più orientato verso il solo laner anziché un support. Ha perso la capacità di attrarre verso di sé i campioni nemici immobilizzati (ora può farlo soltanto con la sua E), ma il suo kit di campione che si cura danneggiando è stato amplificato esponenzialmente con la R, con la quale può stare in forma demoniaca quasi permanentemente fintanto che danneggia campioni. La Q sarà più forte all’inizio, e in generale Swain sembra estremamente più pericoloso rispetto ad un tempo.

Olaf ha ricevuto cambiamenti davvero grossi: la passiva ora gli darà anche rubavita (tolta dalla W), la Q ridurrà l’armatura dei bersagli colpiti per una % abbastanza alta, la W darà più velocità d’attacco e uno scudo (cosa che prima non aveva), e la R è in assoluto l’aspetto più terrificante. Olaf potrà continuare a ripristinare la durata della R man mano che attaccherà campioni nemici. Combinato con qualche forma di velocità di movimento bonus, Olaf potrà tranquillamente massacrare intere squadre senza essere fermato.

Questo è tutto, ma dovremo vedere se i numeri combaceranno con quelli che usciranno nella patch 12.8 di League of Legends il 27 aprile.