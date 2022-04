Aspyr accoglie l’azienda Beamdog nella propria famiglia

Dopo appena qualche ora dall’annuncio di MythForce, Beamdog viene richiamata per una questione importante riguardante l’azienda Aspyr. Quest’ultima, infatti, ha confermato da qualche minuto, sulla propria pagina twitter, che accoglierà Beamdog nella propria famiglia in seguito ad una trattativa stipulata tra le due compagnie. Sulla questione, il CEO di ASpyr, Ted Staloch, ci dice:

“Beamdog è un gruppo di enorme talento che ammiriamo da molto tempo. La loro filosofia di sviluppo e la visione dello studio sono perfettamente in linea con la nostra. Non vediamo l’ora di vederli realizzare la loro ambizione con MythForce, massimizzando il potenziale a lungo termine di un incredibile archivio di giochi classici”.

Inoltre, il CEO di Beamdog, Trent Oster, ha aggiunto:

“Questa acquisizione ci aprirà un sacco di interessanti opportunità. Beamdog ora può concentrare il nostro talento, i nostri sforzi e la nostra immaginazione sulla creazione dei fantastici giochi a cui vogliamo giocare mentre ci prendiamo cura dei giochi di ruolo preferiti dai fan. La prima IP originale di Beamdog è un inizio divertente per il prossimo capitolo del nostro studio.”

Si tratta di un accordo notevole, e senza dubbio le due aziende riusciranno a creare meraviglie nel corso degli anni, specialmente nel campo degli sviluppatori indipendenti.

We're excited to welcome the talented team at @BeamdogInc to the Aspyr family!

To learn more on what's to come head to https://t.co/XLk0RtAxYJ! pic.twitter.com/Q8bITIDiTt

