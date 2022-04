Blast Brigade: trailer di lancio su PC e console

Dopo la fase ad accesso anticipato su Steam dello scorso ottobre, esce oggi 13 aprile ufficialmente Blast Brigade Vs. The Evil Legion of Dr.Cread. Il titolo, un’avventura 2D stile metroidvania, sviluppato da Allods Team Arcade e pubblicato da MY.GAMES, è disponibile su PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

RADUNA LA SQUADRA! Scegli, in tempo reale, tra quattro eroi giocabili, ognuno dotato di abilità uniche che ti aiuteranno a progredire! Fai esplodere tutto con l’eroe americano Jeff, incanala la furia mortale di Shura, disattiva nemici nei panni del cyborg scozzese Galahad e aiuta Vortex, armata di chakram, a liberare la sua isola.

ESPLORA UN MONDO IN STILE METROIDVANIA! L’isola del Dr. Cread può sembrare un luogo da cartolina, ma questa non è di certo una vacanza! Esplora, indaga e apri percorsi non lineari attraverso magnifici livelli collegati tra loro. Scopri i segreti di biomi e regioni uniche come villaggi nella giungla, prigioni sulle scogliere, vulcani e antichi templi!

SCONFIGGI MOSTRUOSI BOSS! Metti alla prova il tuo coraggio in epici scontri contro mostri ibribi, giganteschi robot, ninja cyborg e altri malvagi galoppini desiderosi di versare il tuo sangue. Sfrutta appieno le diverse abilità e le armi degli eroi per primeggiare!

SCATENA ARMI E ABILITÀ!: Supera enigmi e nemici dalle abilità speciali: rovina la festa con il lanciagranate di Jeff, raggiungi nuove aree con l’aiuto del rampino di Shura e spostati grazie ai chakram teletrasportatori di Vortex. Hai bisogno di maggior potenza di fuoco? Scova nuovi moduli per potenziare il tuo arsenale!

SALVA IL MONDO!: Svela i malvagi piani del Dr. Cread in una campagna, ricca d’azione, di più di 20 ore di gioco piena di filmati doppiati. Raduna i membri della Blast Brigade, padroneggia le loro abilità, assalta l’isola e consegna alla giustizia questo efferato criminale e la sua legione – una volta per tutte!

Qui sotto potete vedere il release trailer.