Eternal Threads: annunciata la data d’uscita

Il publisher Secret Mode e lo sviluppatore Cosmonaut Studios sono orgogliosi di confermare che l’avventura narrativa sconvolgente Eternal Threads verrà pubblicata su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 19 maggio 2022. Una versione per Nintendo Switch è confermata per il futuro, ma in arrivo soltanto più tardi nel 2022.

Eternal Threads è un’avventura narrativa non lineare single player, in prima persona, basata sulla manipolazione del tempo, la scelta e le conseguenze. I giocatori che metteranno il titolo nella loro “Wishlist” di Steam potranno essere tra i primi a giocare a Eternal Threads quando una demo giocabile, che includerà un’ora di gioco, sarà resa disponibile per un periodo limitato tra il 2 e l’8 maggio. Di seguito la trama del titolo!