Villareal: il sottomarino giallo utilizza Elden Ring per paragonare il passaggio del turno sul Bayern Monaco

Il Villareal continua a stupire durante questa Champions League. La squadra di Emery aveva avuto la meglio ai gironi sull’Atalanta, ha eliminato la Juventus agli ottavi, per poi fare l’impresa contro il Bayern Monaco ieri sera. Nonostante la vittoria 1-0 all’andata, per molti sembrava quantomeno improbabile che gli spagnoli potessero avere la meglio sui bavaresi eppure, nonostante il vantaggio di Lewandoswski, il contropiede finalizzato da Chukwueze ha portato in estasi i tifosi del sottomarino giallo.

E come descrivere un’impresa del genere, senza dover citare per forza un Davide contro Golia? con Elden Ring ad esempio. Sull’account ufficiale Twitter della squadra spagnola, infatti, Γ¨ stato pubblicato un post in cui il Villareal viene paragonato al protagonista del titolo FromSoftware, e il Bayern ad un grande nemico caduto, un Magma Wyrm nello specifico. Ma i social media manager del team spagnolo non si sono accontentati e hanno tirato fuori anche Eren contro il Gigante Colossale di Attack on Titan. Potete vedere entrambi i tweet qui sotto. Vedremo poi cosa potrΓ succedere in semifinale, ed eventualmente in finale di Champions…