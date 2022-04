13 Sentinels Aegis Rim disponibile da oggi su Switch

13 Sentinels Aegis Rim di Vanillaware è ora disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch. Il titolo di avventura/strategia tattica presenta 13 personaggi giocabili, ognuno con le proprie storie e relazioni uniche. Tuttavia, hanno tutti una cosa in comune: combattere per proteggere la loro città dai Kaiju.

Questo viene fatto utilizzando le Sentinelle, enormi mech con abilità uniche a seconda del pilota. Il combattimento è una versione in tempo reale con pausa, mentre si spostano le unità, utilizzando diverse abilità e, infine, difendendo l’Aegis dalle orde in arrivo. Quando non si combatte, si corre in diverse aree (e periodi di tempo) per scoprire perché i Kaiju stanno attaccando. Questo quando non hai a che fare con Men in Black, un gatto parlante, androidi e altri terrori.

13 Sentinels Aegis Rim è già disponibile per PS4 e ha ottenuto un eccezionale successo di critica. Ha superato le 400.000 spedizioni in tutto il mondo e le vendite digitali a marzo 2021 (con 200.000 unità vendute in Giappone a settembre 2021).