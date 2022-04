Evil Dead The Game: ecco un nuovo video gameplay

Game Informer ha alcuni nuovi filmati per Evil Dead The Game di Saber Interactive, che mostrano il gameplay sia per il ruolo del sopravvissuto che del demone. Mentre il primo si concentra sul completamento degli obiettivi nell’ambiente sandbox per bandire gli esseri malvagi, il Demone Kandariano è tutto incentrato sul fermarli con ogni mezzo necessario.

Sul lato Survivor, avete diverse incarnazioni di Ash Williams, Scotty, Ed Getley e molti altri personaggi tra cui scegliere. Ognuno è categorizzato in diversi ruoli come Leader, Cacciatore, Guerriero e Supporto con diverse abilità. Henry il Rosso, per esempio, può prevenire temporaneamente i danni alla sua salute e allo scudo, mentre Ash di Evil Dead 2 esorcizza il demone da un sopravvissuto o da un’unità. Le abilità e le statistiche possono essere aumentate di livello nel corso di una partita.

Nel frattempo, i Demoni Kandariani hanno i ruoli di Signore della Guerra, Burattinaio e Negromante. Il Signore della Guerra è principalmente messo in mostra e, man mano che si raccoglie l’Energia Infernale, si possono sbloccare demoni più letali come Henrietta. Altrimenti, possedere auto, radici e altre cose per abbattere i Sopravvissuti è la chiave.

Evil Dead: The Game è in uscita il 13 maggio per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC in esclusiva per l’Epic Games Store e Nintendo Switch.