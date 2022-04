Il QuakeCon 2022 sarà solo digitale: svelate le date dell’evento

Secondo quanto annunciato da Bethesda Softworks, sono arrivate nuove notizie all’orizzonte dedicate al QuakeCon 2022, evento annuale che sicuramente in molti si ricorderanno. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, l’evento si terrà in maniera completamente digitale, al contrario con quanto è successo con PAX East 2022 e gamescom 2022, i quali si terranno anche in formato fisico.

Il QuakeCon 2022 si terrà dal 18 al 20 agosto 2022. Ecco il messaggio condiviso da Bethesda Softworks riguardante l’evento:

Come voi, siamo delusi di non tornare a Dallas quest’anno. Un evento di queste dimensioni richiede mesi di pianificazione, e in questo caso, abbiamo dovuto prendere decisioni quando c’era ancora troppa incertezza per impegnarci ad eseguire con successo una QuakeCon in persona.

Siamo impegnati a tornare con il nostro festival completo in persona nel 2023, e già non vediamo l’ora di riconnetterci con gli amici, un massiccio BYOC pieno delle vostre ultime creazioni PC personalizzate, i nostri concorsi selvaggi, e tonnellate di nuovi grandi giochi e hardware per i partecipanti da provare.

Il team del QuakeCon sta già lavorando duramente per proporre una nuova entusiasmante programmazione in streaming, incontri online, omaggi, opportunità di beneficenza, BYOC virtuale e altro ancora. Forniremo maggiori dettagli a giugno.