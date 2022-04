Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge: primo dev diary degli sviluppatori

Dotemu e Tribute Games hanno pubblicato il primo dietro le quinte di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, dal titolo “Once upon a shell”.

A parlare sono Jean-Francois Major, Tribute Games, il co-fondatore di Tribute Games e il CEO di Dotemu, Cyrille Imbert, e fanno capire di come sia un sogno per loro lavorare ad un gioco delle Tartarughe Ninja. Lo stesso Major fa sapere di come ad Halloween si vestiva da Donatello.

Durante lo sviluppo di Streets of Rage 4, Dotemu aveva iniziato a parlare con Nickelodeon per un gioco sulle tartarughe, e dopo aver discusso con loro alla GDC, ha unito le forze con Tribute Games. La scelta di puntare sulle Tartarughe dell’87 è proprio un fattore di cuore, facendo capire di come anche il pubblico si aspetti un titolo con forte impatto retrò. E per entrare al 100% in quegli anni non potevano non mettere scene animate nello stile di quegli anni, con quella musica, in un gioco in pixel art. Per quanto sia normale fare un paragone con Streets of Rage 4, gli sviluppatori sottolineano il fatto che i due giochi hanno un ritmo e dinamiche molto diverse.

Major ha infine detto di aver già lavorato ad un gioco delle TMNT precedentemente, su GameBoy Advance, ma che non aveva un buon supporto per il multiplayer, cosa essenziale per un titolo del genere. Quindi ora ha la possibilità di fare il miglior progetto che aveva in mente.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge arriverà in questo 2022 (data precisa ancora non annunciata) su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.