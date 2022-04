Fueled Up: in arrivo nel 2022 per PC e console

Lo sviluppatore Fireline Games ha annunciato che il suo titolo Fueled Up, caotico gioco cooperativo basato sul recupero di astronavi da divano per un massimo di quattro giocatori, verrà lanciato nel 2022.

Il titolo si presenta come un party game cooperativo con multiplayer in locale.

Tu e i tuoi compagni di equipaggio dovete rifornire, riparare e salvare le astronavi danneggiate prima che il malvagio polpo spaziale ci metta i suoi tentacoli sopra.

Riporta le astronavi in ​​salvo mentre affronti pericoli inaspettati come wormhole, tempeste di asteroidi e calamari spaziali. Tieni i motori accesi, ripara le brecce nello scafo e spegni gli incendi o rischi che la nave esploda! Non ci sono giorni noiosi nella vita di un ingegnere spaziale che recupera astronavi.

Fueled Up sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) entro la fine dell’anno.