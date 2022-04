GrimGrimoire OnceMore: annuncio della remaster

Il publisher Nippon Ichi Software e lo sviluppatore Vanillaware hanno annunciato GrimGrimoire OnceMore, remaster dello strategico uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2007. Questa versione modernizzata arriverà su PlayStation 4 e Switch, come rivela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. Sarà disponibile il 28 luglio in Giappone, e al momento non sono state annunciate versioni per l’occidente.

GrimGrimoire OnceMore includerà le seguenti nuove caratteristiche:

Nuovo sistema: “Great Magic” – Sono stati implementati quattro tipi di “Great magic” che possono essere usati durante la battaglia. Attivabili con nuovi cut-in illustrati.

Grafica ad alta risoluzione e formato widescreen.

Funzione “Fast-Forward” per la battaglia e le parti della storia.

Funzione “Mid-Battle Save” per le parti della battaglia.

Il livello di difficoltà della modalità “Hard” è stato regolato per essere più impegnativo della versione originale.

Nuovo sistema: Albero delle abilità – Guadagna monete completando i compiti stabiliti per ogni fase. Le monete possono essere usate per rafforzare le famiglie.

Le monete possono anche essere rimborsate.

Modalità Galleria – per godersi varie illustrazioni.

Nuovi doppiatori:

Lillet Blan (doppiato da Iori Saeki)

Margarita Surprise (doppiata da Miharu Hanai)

Gammel Dore (doppiato da Miharu Hanai)

Advocat (doppiato da Hiromichi Tezuka)

Vedremo dunque in futuro se verrà anche annunciata una versione per il pubblico occidentale di GrimGrimoire OnceMore. Ricordiamo infine, che sempre di Vanillaware, oggi è uscita la versione Switch di 13 Sentinels.