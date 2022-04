Live a Live: nuovi trailer tra Preistoria e Cina Imperiale

Un paio di mesi fa, durante il Nintendo Direct, Square Enix aveva ufficializzato il ritorno di Live a Live, con un remake del classico uscito nel 1994 su SNES.

Dopo quel trailer, che presentava i protagonisti del gioco, l’azienda giapponese ha pubblicato nelle ultime ore un paio di nuovi brevi filmati, in attesa dell’uscita su Nintendo Switch del 22 luglio.

Il primo trailer si concentra sulla parte preistorica, un capitolo in cui i personaggi comunicano non con il dialogo, ma con gesti e movimenti, e dove viene introdotto il protagonista Pogo, che incontra Beru, una giovane donna, ed è successivamente coinvolto in un conflitto con un’altra tribù.

L’altro trailer porta l’attenzione sulla Cina Imperiale, dove Earthen Heart, un vecchio maestro di kung fu che vive in cima al monte Aspiration, si avventura alla ricerca di un degno successore, per paura che la sua conoscenza marziale si vada a perdere nel tempo.

Lasciandovi ai due trailer qui sotto, vi ricordiamo che il JRPG sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 luglio.