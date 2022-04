Koumajou Remilia Scarlet Symphony: previsto per il 28 luglio

Il gioco d’azione a scorrimento laterale Koumajou Remilia Scarlet Symphony verrà lanciato per Switch il 28 luglio in Giappone.

Considerando che il gioco era stato precedentemente annunciato per un rilascio mondiale su Nintenedo Switch e PC tramite Steam, con supporto per le opzioni di lingua inglese, francese, coreano, giapponese e cinese (semplificato e tradizionale), è lecito ritenere che verrà lanciato digitalmente in tutto il mondo nella stessa data.

Sarà inoltre disponibile un’edizione limitata a 7.700 yen, che include una scatola speciale con artwork illustrato da Banpai Akira, materiale per la creazione di 34 pagine e libro di illustrazioni, colonna sonora originale di 27 tracce e una speciale lastra in acrilico con artwork illustrato sempre da Akira.

Koumajou Remilia Scarlet Symphony è un gioco d’azione ambientato nel mondo di Touhou Project, remaster ad alta definizione della versione originale del 2009 con vari elementi aggiuntivi.

Sviluppato da Frontier Aja, il titolo è un gioco d’azione a scorrimento laterale del 2009 basato sul famoso Touhou Project. Il gioco torna quest’anno con una grafica rimasterizzata in HD e una serie di contenuti bonus.

Koumajou Remilia Scarlet Symphony presenta una collaborazione tra l’azione horror gotica classica e il mondo di Touhou Project . Nei panni di Reimu Hakurei, i giocatori si faranno strada fino al Castello del Diavolo Scarlatto per scoprire la causa del disturbo che si sta diffondendo a Gensokyo.