Nintendo Switch Online: rinnovo delle linee guida su richiesta della CMA

Sia a Nintendo che a Sony è stato chiesto dall’Autorità per la Concorrenza e i Mercati (CMA) di aggiornare le linee guida di abbonamento per i loro servizi online. Nintendo ha ora accettato di modificare le sue pratiche commerciali per il servizio di abbonamento Nintendo Switch Online. L’opzione di rinnovo automatico era attiva quando un utente si abbonava a Nintendo Switch Online, ora l’opzione di rinnovo automatico non è attiva per impostazione predefinita e dovrà essere attivata dall’utente se desidera continuare a iscriversi automaticamente. Microsoft ha accettato i termini a gennaio, il che ora significa che gli abbonati a Xbox Live e Xbox Game Pass hanno maggiori informazioni su un abbonamento, incluso come annullarlo e come ottenere un rimborso.

Michael Grenfell, direttore esecutivo dell’applicazione delle norme presso la CMA ha affermato: