Hello Games: progetto “impossibile” in lavorazione

Il nuovo progetto di Hello Games sarebbe impossibile da creare anche con 1.000 persone dietro, ha affermato lo sviluppatore.

Il co-fondatore e amministratore delegato dello studio, Sean Murray ha affermato che, sebbene non sia un sequel di No Man’s Sky, il nuovo gioco è altrettanto ambizioso.

Ha detto: “Da un po’ di tempo stiamo lavorando su qualcosa di piuttosto ambizioso in background. È una piccola squadra ma ci piace così.

“Simile a No Man’s Sky, è il tipo di progetto che anche se avessimo un migliaio di persone che ci lavorano, sembrerebbe comunque impossibile”.

Il gioco era in fase di sviluppo “molto precoce” a settembre dello scorso anno, ma Murray ha rassicurato sul fatto che, mentre No Man’s Sky sta ancora ricevendo aggiornamenti regolari e non è finito da molto tempo , i due giochi non hanno un impatto reciproco sullo sviluppo.

“No Man’s Sky non viene frenato dal prossimo progetto, ma nemmeno questa novità viene rallentata da No Man’s Sky”, ha detto. “Siamo abbastanza fortunati da poter permettere alle persone di muoversi liberamente per lavorare su ciò che le eccita”.

Non si sa nient’altro del nuovo progetto di Hello Games e probabilmente sarà così per un po’, poiché Murray ha precedentemente affermato “abbiamo imparato la lezione” sul parlare dei giochi troppo presto.

Outlaws, l’ultimo aggiornamento di No Man’s Sky, ha completamente rivisto il combattimento spaziale e ha aggiunto un mondo sotterraneo dei pirati al gioco che abbraccia la galassia.