The Witcher 3: rinviate le versioni next-gen

Niente da fare per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3, almeno per il momento! CD Projekt RED infatti ha comunicato tramite Twitter di aver posticipato a data da destinarsi le versioni next-gen dell’action-RPG con protagonista Geralt di Rivia. Non sappiamo dunqu quando l’update verrà reso disponibile dallo studio polacco. Di seguito il messaggio.

Vi ricordiamo che un nuovo capitolo del franchise è stato annunciato di recente ed è in sviluppo con l’ausilio del motore grafico Unreal Engine 5.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

