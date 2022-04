Sonic Speed Simulator: nuovo titolo in arrivo su Roblox

Lo studio di sviluppo leader del settore nonché publisher Gamefam, in collaborazione con SEGA of America, Inc., ha annunciato il lancio di Sonic Speed Simulator, un nuovissimo gioco con l’icona dell’intrattenimento di SEGA, Sonic The Hedgehog. Il gioco è disponibile su Roblox e segna la prima comparsa del celeberrimo personaggio del gaming AAA sulla piattaforma.

Sonic Speed Simulator è il gioco più veloce di Roblox, dove il protagonista sarà il porcospino blu, Sonic the Hedgehog. I giocatori potranno salire di livello e prendere velocità correndo attraverso mondi unici, gareggiando con gli amici e ottenendo ricompense, tra cui oggetti che possono aumentare le statistiche e aspetti di Sonic. I giocatori possono anche aspettarsi contenuti settimanali e otterranno un esclusiva skin di Sonic The Hedgehog quando il gioco raggiungerà i 10.000 like. Questa è solo l’ultima di una lunga serie di collaborazioni dove a Gamefam viene affidato il compito di aprire le porte del metaverso ai brand più amati. L’azienda ha già lavorato con innovatori di caratura mondiale come Ubisoft, Mattel, Sony, MGA e molti altri, dando vita a esperienze coinvolgenti per i giocatori. Con la sua comprovata esperienza nella creazione di giochi autentici ed emozionanti e il suo approccio allo sviluppo, che mette i creator al primo posto, l’azienda di sviluppo continua a essere la scelta migliore per i brand che vogliono connettersi all’utenza in rapida espansione Roblox. Per maggiori informazioni su Gamefam potete visitare il sito ufficiale qui.

Sonic Speed Simulator è disponibile sulla piattaforma Roblox. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.

We have officially partnered with @SEGA to bring @Sonic_Hedgehog to Roblox in our upcoming game Sonic Speed Simulator!

We worked with various sonic developers from the #Roblox community in order to make this possible!#RobloxDev

Try it here: https://t.co/TFCkRGpuT3 pic.twitter.com/yRAQlIC1Um

— Gamefam Studios (@gamefamstudios) April 13, 2022