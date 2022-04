Scarlet Nexus supera il milione di copie vendute e i 2 milioni di giocatori

Scarlet Nexus di Bandai Namco ha superato ilmilione di spedizioni e vendite digitali in tutto il mondo. Ha raccolto complessivamente due milioni di giocatori tenendo conto degli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass. Per ringraziare i giocatori, Tamami Ishikawa (che ha servito come concept artist nel gioco) ha creato una speciale illustrazione commemorativa. Recentemente il titolo è stato aggiornato alla versione 1.08. L’aggiornamento include gli strumenti dedicati al crossover con Tales of Arise.

Ambientato nel futuro, Scarlet Nexus si concentra su due protagonisti – Yuito Sumeragi e Kasane Randall – che si sono recentemente uniti all’Altra Forza di Soppressione (OSF). Gli Altri sono creature mutanti ostili che cadono dal cielo e hanno fame di cervelli. Quindi spetta all’OSF, i cui membri possono usare poteri psichici, combatterli. Naturalmente, c’è molto di più di quanto sembri, ma è un solido titolo hack and slash Scarlet Nexus è disponibile per PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Coloro che sono interessati a provarlo possono giocare alla Story Demo che consente di scegliere Yuito o Kasane e di riprodurre le parti iniziali della storia con il trasferimento dei progressi nel gioco completo. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Potremo scegliere il nostro protagonista tra Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. La storia quindi procede parallelamente ma con risvolti in comune i quali andranno a far coincidere le avventure dei due personaggi e, alla fine, scoprire il mistero dietro lo Scarlet Nexus.

Scarlet Nexus è disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.