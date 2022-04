Dragon Quest X Offline: dettagli su armi e armature

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni per Dragon Quest X Offline introducendo Fun-Size Forge e Accessory Synthesis del gioco. Ricordiamo che lo sviluppatore ha posticipato all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito una panoramica:

In Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes offline, potete costruire e rafforzare l’equipaggiamento con la forgia a grandezza naturale e la sintesi degli accessori. Costruite un equipaggiamento potente per avanzare nell’avventura. Durante la storia, otterrete un oggetto chiamato Fun-Size Forge, che può essere utilizzato per costruire armi e armature nuove di zecca, nonché per rielaborare e rafforzare l’equipaggiamento esistente. La Fun-Size Forge può essere utilizzata anche per creare oggetti con prestazioni maggiori rispetto a quelli venduti nei negozi, così come oggetti non venduti nei negozi. Raccogliete ricette e materiali per armi e armature per costruire armi e armature potenti. A Verinard Castle Town, sulle isole Wena, c’è un negozio chiamato Accessory Synthesis, dove gli stessi accessori possono essere sintetizzati e dotati di effetti speciali. Gli effetti che possono essere applicati presso il negozio Accessori Synthesis differiscono per ogni accessorio. Per alcuni accessori potrai scegliere tra tre o più effetti. Di seguito una panoramica del titolo:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone.