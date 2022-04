Earthblade: nuove informazioni sul gioco

Dopo un anno di assoluto silenzio dal suo annuncio, Earthblade è tornato, e i ragazzi di Extremely OK Games sono pronti a dirci di più riguardo il loro prossimo videogioco, dando l’annuncio sulla loro pagina twitter. Inizialmente descritto come un videogioco “2D esplor-azione” quando è stato rivelato per la prima volta l’anno scorso, da allora non è stato condiviso molto. Secondo l’ultimo aggiornamento, che riguarda in gran parte il test di gioco formale di Earthblade, il team spera di rilasciare il titolo ad un certo punto nel 2023 dopo una sorta di beta test che sarà probabilmente privato. Maddy Thorson della casa sviluppatrice ha detto:

“Sospettiamo che vorremo che la frequenza del test di gioco aumenti man mano che avanziamo ulteriormente, poiché le modifiche che stiamo apportando diventano più granulari e un intervallo di feedback più elevato diventa più prezioso per mettere a punto tutto nella sua forma finale. Tutto sommato, sembra che siamo vicini a quella che chiameremmo ‘modalità di produzione di contenuti completa’ su Earthblade. La nostra speranza è di poter realizzare la maggior parte o tutti i contenuti del gioco quest’anno, e poi uscire nel 2023 dopo alcuni forma di beta test (privato), perfezionamento, localizzazione e, naturalmente, la temuta certificazione della console. Per ora, però, siamo arrivati ​​a questo mese con alcuni grandi cambiamenti alle basi del gioco e ci stiamo preparando per lo sprint al prossimo playtest.”

Secondo quanto riportato nell’aggiornamento, il team sta attualmente testando Earthblade circa una volta al mese con gli amici (console di gioco non ancora specificate). Le settimane che precedono il playtest diventano uno sprint in cui impegnarsi il più possibile per ottenere il massimo dal nuovo playtest, anche se Extremely OK Games è chiaro che ciò viene fatto senza straordinari nel tentativo di applicare “solo la giusta quantità di pressione affinché la magia avvenga.”