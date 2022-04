The Witcher: nuovi personaggi nella terza stagione

A grandi sorpresa, Netflix ha annunciato nuovi membri del cast per la terza stagione di The Witcher. Quattro nuovi attori sono stati confermati per la terza stagione, tra cui Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin. Di seguito, vi mostriamo i loro ruoli:

Gallatin : Un combattente nato, Gallatin guida un esercito di guerriglie Scoia’tael che combatte per conto di Nilfgaard. Senza paura di dire la sua verità, la lealtà di Gallatin al suo popolo alla fine lo porta in rotta di collisione con Francesca per il potere.

Milva : Un’umana adottata dalle driadi della foresta di Brokilon, Milva è una feroce e talentuosa cacciatrice. Le esatte abilità di tiro con l’arco unite a una fredda attitudine alla sopravvivenza la rendono una formidabile avversaria nel Continente spietato: coloro che la attraversano, lo fanno quindi a loro rischio.



Il principe Radovid : Un playboy reale e fratello minore del re Vizimir, Radovid si ritrova improvvisamente un uomo all’interno dell’intelligence redanaiana. Con il suo bell’aspetto e il suo fascino spesso da ubriaco, Radovid sorprende con quanto può essere incisivo in materia di politica , ma sono tutte partite finché qualcuno non si fa male.

Mistle: Un membro dei Ratti, una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi e danno a se stessi e talvolta ai poveri. È dura di strada, sospettosa di tutti e in cerca di vendetta, fino a un incontro casuale che lo farà cambia tutto.

Mentre di seguito, vi mostriamo la storia della terza stagione di The Witcher.

“Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce a la fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco, o rischiare di perdersi per sempre.”