Bethesda: trasferimenti su Steam dal 27 aprile

A febbraio, Bethesda ha annunciato che il proprio Launcher basato su PC avrebbe raggiunto il suo triste capolinea a maggio, e che pertanto, i giocatori con giochi e salvataggi sul servizio potrebbero migrare su Steam all’inizio di aprile. È stata ora fornita una data e, sebbene sia leggermente successiva, la migrazione inizierà il 27 aprile. Anche se il processo dovrebbe essere fluido, alcuni titoli potrebbero richiedere il trasferimento manuale dei salvataggi. Inoltre, dovrete accedere al vostro account Bethesda.net per mod, skin e così via. Vale anche la pena notare che l’accesso ai propri giochi non scomparirà, semplicemente non saranno disponibili per giocare sul Bethesda Launcher, quindi potrete sempre iniziare il processo di migrazione in un secondo momento (sebbene la società raccomandi di farlo non appena sarà attivo). Inoltre, giusto per rendere le cose giuste, la vostra lista di amici su Bethesda.net si fonderà con Steam per alcuni titoli come Deathloop, RAGE 2, Fallout 76, DOOM Eternal e così via. Non è possibile migrare a nessun altro servizio al di fuori di Steam, quindi non contate sull’accesso alla vostra libreria su piattaforme PlayStation o Xbox, ma soltanto per PC. Il Bethesda Launcher sarà al tramonto l’11 maggio: restate sintonizzati per maggiori dettagli nel frattempo.