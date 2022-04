Stray Blade: le iscrizioni per la beta sono disponibili

Annunciato durante il Gamescom 2021, Stray Blade è uno di quei giochi che rimane impresso nella propria memoria per via della solida premessa del titolo, e in questo caso, si parla di un sistema incentrato sulla fluidità del combattimento. I ragazzi di Point Blank Games non hanno aggiornato il titolo con grande frequenza durante i mesi, ma oggi hanno dato un annuncio pazzesco: la fase di beta testing è finalmente arrivata, e hanno concesso ad ognuno di voi il privilegio di essere tra i primi. Andando nella pagina ufficiale di 505 Games, nonché il publisher del titolo, potrete iscrivervi alla beta seguendo un questionario che vi porrà numerose domande su quanto possiate essere di aiuto agli sviluppatori nel cercare la perfetta esperienza di gioco. La selezione sembra bella agguerrita, e pertanto dovrete scegliere con attenzione le vostre parole nei campi specificati (come il livello di lingua, in quante beta avete partecipato e così via). Con l’annuncio, hanno anche rilasciato un trailer che riassume velocemente il mondo di gioco di Acrea e il vostro fidato compagno, Poji, con il quale dovrete costruire una solida relazione d’amicizia. Ancora non sappiamo quando uscirà il gioco, ma Stray Blade debutterà quest’anno su PlayStation 5, Xbox e Microsoft Windows.