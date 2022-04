eFootball 2022: disponibile il nuovo aggiornamento

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi il lancio di eFootball 2022 V1.0.0, disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam.

Il titolo free-to-play eFootball 2022 è stato progettato per ricreare al meglio la lotta per il possesso del pallone e le principali tattiche utilizzate dai più importanti club del mondo. Nuovi controlli sono stati aggiunti al gioco per offrire ai giocatori ancora più opzioni per gestire al meglio ogni azione sul campo, con l’opportunità di sperimentare gli scontri tattici propri del calcio reale.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo elemento: “Season”. Ogni Season rifletterà i principali avvenimenti del calcio reale e offrirà una grande varietà di eventi dedicati. Il tema della Season 1 sarà “Nuovo approccio al Gameplay, Team Building & Licenze”. Questo offrirà ai giocatori la possibilità di sperimentare il meglio delle strategie offensive e difensive del calcio reale, perfettamente replicate nel gioco

Dopo una prima settimana di “Start-up period”, gli eventi in-game saranno disponibili nella Season 1, che inizierà il 21 aprile. Infine, saranno aggiunte nuove licenze dai campionati Giapponese e Nord Americano, nello specifico arriveranno: Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association e USL Championship.