Overwatch 2: in arrivo il nuovo video gameplay di Sojourn

Dopo aver rivelato le sue origini tramite uno Story Trailer, Overwatch 2 di Blizzard Entertainment riceverà un nuovo trailer di gameplay che mostra le abilità di Sojourn. Sarà trasmesso in anteprima alle ore 20:00 italiane insieme a un nuovo Q&A della community su Twitch, dove il team di sviluppo dovrebbe fornire maggiori dettagli sul suo kit).

Alcuni dettagli sulle abilità di Sojourn sono stati rivelati in precedenza, come le sue gambe cibernetiche che permettono di scivolare. La sua arma primaria è una specie di fucile d’assalto che contiene 40 colpi in ogni caricatore e ha un tempo di ricarica decente. Ma l’attrazione principale è la sua railgun che spara un colpo massicciamente dannoso con una carica sufficiente.

Anche se può essere caricata manualmente, sparando con la modalità primaria e mettendo a segno colpi critici è possibile caricarla. Quanto sarà dannoso, e come funziona la sua Ultimate resta da vedere. Sojourn è anche inclusa nell’imminente closed PvP beta di Overwatch 2 su PC che avrà luogo il 26 aprile. Quelli selezionati per il test potranno provarla insieme alle nuove mappe, alla modalità Push e alle rielaborazioni per vari personaggi come Doomfist.