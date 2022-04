Ravenous Devils: annunciata la data d’uscita su PC e console

Bad Vices Games, studio indie tutto Italiano dietro il loro terzo progetto, e Troglobytes Games, team di sviluppo veterano e ora publisher, con sede in Spagna, sono entusiasti di annunciare la data di uscita di Ravenous Devils, il loro simulatore di cucina psico-horror, su Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X|S questo 29 aprile!

Ispirato dalle stradine storiche e inquietanti della Londra del 19° secolo, intraprendi un’infernale missione con Percival e Hildred, una coppia di coniugi orribilmente felice, alla ricerca di realizzare le loro ambizioni, di gestire la migliore sartoria e il più famoso pub in città. Spostati Sweeney Todd, c’è un nuovo duo criminale in questo paese!

Il segreto dietro il loro successo? I loro clienti fedeli (e deliziosi) ovviamente! Peccato per loro, che una volta entrati, la maggior parte non riuscirà mai. Usa Percival per massacrare i clienti in cerca di un nuovo vestito, lasciando cadere i loro corpi senza vita attraverso una botola nascosta, dove le torte salate, salsicce e bistecche di carne umana cotte da Hildred verranno servite su un piatto, all’insaputa di coloro che hanno il piacere contorto di mangiarle. I vestiti dei poveracci? Percival li abbinerà, rattopperà, mettendoli in vendita come se fossero sue creazioni.

Sarai in grado di gestire il punta & clicca continuamente per alternare il lavoro in cucina, con quello della sartoria, il pulire, l’aggiornare le attrezzature, ed espandere il loro impero, o il sangue sulle loro mani diventerà troppo da nascondere, anche per te?

Ecco le caratteristiche principali di Ravenous Devils:

Affina le tue abilità punta e clicca, sempre più veloci

Vivi un’esperienza di gioco davvero cruenta

Migliora la tua attrezzatura, prepara nuove ricette e sviluppa i tuoi negozi

Incontra personaggi autentici (e spesso grotteschi), ispirati alle personalità londinesi del XIX secolo, in un gioco ricco di storia e narrazione

https://www.youtube.com/watch?v=kLY1xPwi-XY