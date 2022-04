Hardspace Shipbreaker: in uscita per pc il 24 maggio

La versione PC del gioco di simulazione sandbox Hardspace Shipbreaker uscirà dall’accesso anticipato e verrà lanciata tramite Steam il 24 maggio, hanno annunciato l’editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Blackbird Interactive. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass per PC.

L’aggiornamento della versione 1.0 includerà le seguenti aggiunte:

Aggiunto atto finale della campagna – Una conclusione potente e soddisfacente per gli eventi messi in moto nel corso degli atti uno e due.

Salva e carica navi : salva il tuo salvataggio in corso! Non perdere più valore su una nave colosso perché devi allontanarti.

Progressione, economia e upgrade migliorati : con l’aiuto della nostra fantastica community, il ritmo del level up è stato regolato alla perfezione.

Prestazioni e stabilità migliorate – Abbiamo diligentemente elaborato un carico di nodi per fornire la versione più fluida e affidabile del gioco.

Obiettivi di Steam/ Carte collezionabili/Emoticon/Sfondi – Metti in mostra la tua abilità di salvataggio con queste ricompense.

Hardspace Shipbreaker è stato lanciato per la prima volta in accesso anticipato il 16 giugno 2020. Sono previste anche le versioni PlayStation 4 e Xbox One.