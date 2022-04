Gori Cuddly Carnage: il titolo sarà pubblicato da Wired Productions

Wired Productions pubblicherà Gori Cuddly Carnage, il gioco d’azione hack-and-slash sviluppato da Angry Demon Studio.

“Siamo entusiasti di aver collaborato con il ridicolmente inventivo e meravigliosamente talentuoso Demone arrabbiato sull’assurdamente brillante Gori”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Wired Productions Leo Zullo in un comunicato stampa. “Quando mi hanno mostrato la demo c’è stata solo una reazione: C***o sì! Un gatto super cool su un hoverboard che fa combo e taglia teste di unicorno!? Voglio dire, andiamo! La squadra ha una tale energia che è contagiosa e trasuda per tutto il gioco. Lo adoro!”

Il CEO di Angry Demon Studio, John Kalderon, ha aggiunto: “Siamo entusiasti per la nostra partnership con Wired Productions che, fin dall’inizio, è stata così appassionata del nostro gattino assassino, Gori. Non vediamo l’ora di continuare il suo viaggio con FRANK e CH1-P insieme a Wired, mentre portiamo il gioco su un altro livello”

Gori Cuddly Carnage uscirà per PC (Steam) e sarà possibile provarlo presso lo stand Wired Production al PAX East 2022, che si svolgerà dal 21 al 24 aprile al Boston Convention & Exhibition Center.