PS Plus e Game Pass: quali sono i vantaggi degli abbonamenti digitali?

I giocatori sono ansiosi di rivolgersi a internet per tutte le loro risposte. Questa potrebbe essere una delle volte in cui fai la stessa cosa. Che tu sia un principiante o un veterano dei videogiochi, questo mondo è in continua evoluzione, così come la necessità di adattarsi a questi cambiamenti, tra soluzioni più o meno convenienti. Ma quali sono le differenze reali tra gli abbonamenti digitali offerti nel mercato dei videogiochi?

Ottieni il meglio dal digitale

Acquistare in negozio è fantastico, ma acquistare digitalmente è anche meglio. Per capire perché l’acquisto in digitale è finanziariamente pratico, è meglio analizzare perché ordinare articoli nei negozi non è pratico. Per alcuni di noi l’acquisto di prodotti può significare un lungo viaggio per trovare il negozio meglio fornito. Quindi, anche piccoli dettagli come il trasporto contano.

Tendiamo anche a trascurare altri imballaggi e servizi aggiuntivi (in particolare le commissioni intermedie) nel negozio, che aggiungono anche costi quando acquistiamo beni come i videogiochi. Inoltre, ordinando prodotti fisici online, vengono spesso aggiunte anche le spese di spedizione. Quando acquisti in digitale, dimenticati pure tutto questo.

Tutti i costi precedentemente citati hanno una loro causa e, paradossalmente, vengono tutti a scapito dell’inquinamento. Cosa significa? Viaggiare in un’altra città o anche in un centro commerciale potrebbe farti sprecare carburante. Lo stesso vale per le spedizioni. Comunque, non dimentichiamo che per produrre fisicamente carte e videogiochi (dischi, schede di gioco, ecc.) si genera un altro tipo di spreco, dato che tali prodotti non hanno necessariamente un uso fisico duraturo.

Pro e contro degli abbonamenti digitali: PlayStation e Xbox

Due dei principali competitor, PlayStation e Xbox, offrono al momento alcuni degli abbonamenti più interessanti per i giocatori: