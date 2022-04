Saints Row: annunciato lo showcase

Deep Silver e Volition hanno annunciato per il 20 aprile uno showcase dedicato a Saints Row: verranno rivelati i dettagli della modalità di personalizzazione con tanto di trailer, interviste e informazioni esclusive.

Lo showcase, con protagonisti alcuni membri chiave dello studio di sviluppo Volition e l’attrice e conduttrice Mica Burton, andrà in onda sui canali Twitch e YouTube di Deep Silver il 20 aprile alle 21:00 ora italiana.

All’interno dello showcase, sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati saranno felici di vedere un nuovissimo trailer completamente incentrato sulla personalizzazione di tutti gli aspetti scelti dal giocatore nel gioco, che accenderà l’entusiasmo per tutti i modi in cui potrete impersonare il Boss di Saints Row, con tutta l’ampiezza e la profondità delle feature di personalizzazione che Volition ha inserito nel titolo.

Ambientato nella città immaginaria di Santo Ileso, Saints Row è il reboot completo della serie e combina tutta l’azione, il crimine e l’umorismo che vi aspettereste da un gioco Saints Row. La personalizzazione definitiva è la feature più potente di Volition fino ad oggi; potete modificare quasi tutto in modo stravagante e ambizioso. L’aspetto del vostro Boss mentre prendete il controllo del ventre criminale della città dipende interamente da voi.

Volition ha rimosso i confini di genere e le restrizioni per i giocatori: indossate qualsiasi cosa senza limiti e senza regole. Inoltre, c’è un’incredibile quantità di opzioni per i veicoli e strumenti di personalizzazione delle armi. Alla fine, in Saints Row, la scelta del giocatore viene prima di tutto.

Annunciato all’Opening Night Live della scorsa estate, Saints Row verrà lanciato il 23 agosto 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su Epic Games Store per PC.

E’ possible prenotare il gioco su Microsoft Store, PlayStation Store, Epic Games Store, presso i retailer selezionati ed il sito ufficiale.