Sniper Elite 5: il nuovo video su armi e personalizzazione

Rebellion ha pubblicato un nuovo video di Sniper Elite 5 che offre informazioni approfondite, da parte del team di sviluppo, sulla varietà di armi presenti nel gioco e sulle opzioni di personalizzazione a disposizione del giocatore. Il nuovo Spotlight “Weapons & Customisation” rivela anche gli step che il team di Rebellion compie per ricreare le armi autentiche nei minimi dettagli ed è disponibile su YouTube a questo link.

Rebellion ha collaborato con il famoso storico militare e protagonista del programma televisivo Combat Dealers, Bruce Crompton, nonché con l’Imperial War Museum e il Royal Armouries Museum per acquisire migliaia di immagini di riferimento e registrazioni audio di armi e veicoli della seconda guerra mondiale per garantire la massima autenticità. Il nuovo video offre ai giocatori un viaggio dietro le quinte e mostra il meticoloso livello di dettaglio necessario per creare il gioco.

Sniper Elite 5 offre un livello di personalizzazione mai visto prima nel franchise. I giocatori possono cambiare stock, caricatori, ricevitore, canna e mirini in ferro di un’arma nonché i materiali. Ciò consente al giocatore di perfezionare le proprie armi per adattarle meglio al proprio stile di gioco, che sia furtivo e metodico, “run and gun” o un mix dei due. È possibile accedere alle opzioni di personalizzazione anche durante il gioco quando il giocatore scopre i banchi di lavoro nelle mappe. Questi a loro volta sbloccheranno ulteriori opzioni di personalizzazione.

Sniper Elite 5 sarà disponibile simultaneamente su Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e 5, Epic, Steam e Windows Store il 26 maggio 2022. E’ possibile effettuare il pre-order del gioco da ora e i giocatori che effettuano il pre-order riceveranno un’ulteriore missione della campagna Target Führer intitolata “Wolf Mountain”. È disponibile anche una Deluxe Edition, che includerà il Season Pass One e la P.1938 Suppressed Pistol per i pre-order.

Per maggiori informazioni su Sniper Elite 5 potete visitare il sito sniper.com e seguire il gioco sui social media: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.