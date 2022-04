Dungeons & Dragons: Il D&D Direct ne rivelerà il futuro

L’editore di Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, ospiterà uno speciale evento in streaming il 21 aprile alle 18:00 (ora locale), chiamato D&D Direct, la presentazione di circa 30 minuti “svelerà i prodotti in arrivo, insieme ad altri annunci e aggiornamenti” secondo un comunicato stampa. Sarà trasmesso in diretta sia su Twitch che su YouTube.

Wizards ha molte frecce al suo arco in questo momento, soprattutto se si considera che pubblica anche Magic: The Gathering. Per il marchio D&D, c’è almeno un nuovo libro in arrivo. Si chiama Journeys Through the Radiant Citadel ed è il primo progetto scritto interamente da autori neri e latini nei quasi 50 anni di storia del franchise. C’è anche un film importante in programma, con Chris Pine, Regé -Jean Page di Bridgerton, Michelle Rodriguez di Fast and the Furious e Hugh Grant di Paddington 2. Non ci sono neanche molte notizie nemmeno dello show televisivo live-action da un po’. Poi ci sono i videogiochi. Baldur’s Gate 3 è ancora in accesso anticipato e un gioco open world in terza persona ancora senza titolo è in arrivo da Hidden Path Entertainment.

Mercoledì, la società madre di Wizards, Hasbro, ha annunciato di aver acquisito Dungeons & Dragons Beyond, il digital toolset più popolare del gioco. L’acquisizione arriva sulla scia di un anno eccezionale per l’azienda di giocattoli con sede nel Rhode Island, che per la prima volta, nel 2021 ha incassato 1 miliardo di dollari di vendite.