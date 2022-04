Crimesight: trailer di lancio dell’investigativo di Konami

Da oggi 14 aprile è disponibile, su Steam, Crimesight, simulazione investigativa con tanto di pvp sviluppata da Konami annunciata lo scorso giugno. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Chi è il colpevole… o chi sarà il colpevole?! Sulla scena del crimine arriva una nuova simulazione investigativa ricca di azione PvP!

Londra, 2075.

È stato sviluppato Foresight AI, un avanzato sistema in grado di prevedere i futuri delitti attraverso dati online. Il suo utilizzo ha portato a una riduzione della criminalità pari al 90% in tutto il mondo.

Tuttavia, presto il sistema prevede un incidente inevitabile in grado di portare il mondo sull’orlo del collasso.

Per scongiurare il peggio, gli sviluppatori di Foresight AI creano una nuova intelligenza artificiale capace di individuare e risolvere i crimini più efferati prima ancora che siano perpetrati.

L’IA viene soprannominata “Sherlock”, in omaggio all’ineguagliabile detective della letteratura classica.

Lavorando su diversi casi, Sherlock scopre una verità sconvolgente:

al centro di tutto, come un ragno nella sua ragnatela, c’è Moriarty, un’IA che rivaleggia con le capacità di Sherlock.

Caratteristiche:

In una villa, nel bel mezzo di una tempesta, sta per essere commesso uno spietato omicidio. Ma chi sarà la vittima?

Il gioco è caratterizzato dalla presenza di un aggressore, che compie l’omicidio, e un bersaglio, la futura vittima.

Chi sta dalla parte di Moriarty dovrà raggiungere alcuni obiettivi per mettere in atto i suoi nefandi propositi, mentre i giocatori alleati con Sherlock dovranno evitare che sia commesso l’omicidio.

Nel corso della partita verrà chiarita l’identità dell’aggressore e del bersaglio.

Ti coalizzerai con Moriarty per battere in astuzia Sherlock ed eliminare il bersaglio?

O collaborerai con Sherlock per sventare i malvagi piani di Moriarty?

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Crimesight.