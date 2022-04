Age of Empires II Definitive Edition: il nuovo filmato mostre le dinastie dell’India

Microsoft, Xbox Game Studios e Forgotten Empires hanno pubblicato un nuovo filmato relativo al terzo DLC in arrivo su Age of Empires II Definitive Edition, ovvero Dynasties of India. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Questa espansione porta tre civiltà giocabili dell’India per la prima volta, con tre campagne completamente doppiate. Le civiltà indiane forniscono una vasta gamma di contenuti aggiunti, tra cui nove nuove unità, nuovi edifici e nuove conquiste.

Le tre civiltà sono: Bengalesi, Dravidi e Gurjar, qui sotto potete leggere la loro descrizione.

Bengalesi

Naviga tra i fiumi tortuosi e le dense giungle del Bengala mentre costruisci una fiorente economia per alimentare inarrestabili eserciti di elefanti. L’unità unica bengalese è il Ratha, un robusto carro che può passare dalla modalità di attacco in mischia a quella a distanza.

Dravidi

Prendi il controllo delle lucrative rotte commerciali dell’Oceano Indiano e utilizza la metallurgia avanzata per costruire uno dei più ricchi imperi marittimi dell’Asia medievale. Le unità uniche dei Dravidi sono l’Urumi Swordsman, un guerriero che brandisce una spada flessibile e tagliente, e il Thirisadai, un’enorme nave che domina l’alto mare.

Gurjar

Viaggia su rapide cavalcature attraverso i campi fertili e le pianure aperte dell’India occidentale e scatena diversi eserciti di robusti guerrieri sui tuoi nemici. Le unità uniche dei Gurjar sono il Cavaliere Shrivamsha, un’unità di cavalleria veloce che può schivare gli attacchi nemici, e il Lanciatore Chakram, un’unità di fanteria che scatena raffiche di letali dischi di metallo.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Dynasties of India arriverà in Age of Empires II Definitive Edition il 28 aprile, su PC via Microsoft Store e Steam. Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli. Qui invece, qualora vogliate, la nostra recensione.