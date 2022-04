Cyberpunk 2077: L’espansione arriverà nel 2023

CD Projekt RED, dopo aver annunciato il rinvio dell’update next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S dedicato a The Witcher 3, ha portato con sé ulteriori novità per l’espansioni di Cyberpunk 2077, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Google Stadia. Ebbene, secondo quanto svelato dalla compagnia polacca, finalmente sappiamo in che periodo la compagnia renderà disponibile la prima espansione del gioco ambientato a Night City.

In base a quanto detto dall’azienda sui principali canali social, la prima espansione dedicata a Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023. Lo sviluppatore dice di essere ancora al lavoro su ulteriori miglioramenti per Cyberpunk 2077, mentre l’espansione a pagamento è stata anche in sviluppo per un po’, con CD Projekt RED che ha ampliato i team per i suoi sviluppi.

CD Projekt RED non ha anche menzionato se questa sarà l’unica espansione per Cyberpunk 2077. Prima del lancio del gioco, lo studio aveva suggerito che avrebbe ricevuto due espansioni a pagamento simili a come The Witcher 3 è stato supportato. Durante il briefing fiscale, CD Projekt ha anche annunciato che la produzione ha venduto oltre 18 milioni di unità in tutto il mondo.

Insomma, ancora ci vorrà parecchio tempo per vedere l’espansione inerente all’opera della casa polacca. Sicuramente il team di sviluppo non rimarrà con le mani in mano, e Cyberpunk 2077 riceverà update che miglioreranno ulteriormente il titolo.