ESWAP S PRO CONTROLLER: il nuovo Game pad di Thrustmaster

Thrustmaster è lieta di dare il benvenuto a un nuovo membro della sua famiglia ESWAP, con il lancio del nuovissimo ESWAP S PRO CONTROLLER. Più piccolo rispetto al suo predecessore, versione X Pro, la versione S è perfetto per mani di ogni dimensione e per ogni stile di gioco.

Preparatevi a scalare le classifiche dei tuoi giochi preferiti, grazie a un game pad cablato di precisione chirurgica e dalla reattività quasi incredibile, accompagnato inoltre da licenze ufficiali Xbox Series X|S, Xbox One e Windows. Concepito per aiutarti a perfezionare la tua mira, ESWAP S PRO CONTROLLER è dotato di mini-stick analogici ottimizzati di nuova generazione (NXG), per una migliore precisione e una maggiore longevità, pari a 2 milioni di attivazioni. Dominerete nei combattimenti e padroneggia tutti i tuoi movimenti in diagonale, grazie a un D-pad con 4 tact switch, per una fantastica reattività, potrete eseguire a catena tutte le tue combo in maniera incredibilmente semplice, grazie all’ideale distanza di attivazione di soli 0,45 mm. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del nuovo Game Pad:

RELOAD: potrete dire addio alla perdita di controllo per colpa di vecchi mini-stick che vanno per i fatti loro. Grazie alla tecnologia T-MOD e all’esclusiva funzione Hot-Swap, puoi sostituire i tuoi mini-stick istantaneamente.

potrete dire addio alla perdita di controllo per colpa di vecchi mini-stick che vanno per i fatti loro. Grazie alla tecnologia T-MOD e all’esclusiva funzione Hot-Swap, puoi sostituire i tuoi mini-stick istantaneamente. RESTART: non occorre alcun cacciavite né altro strumento: sostituire un vecchio mini-stick con uno nuovo, è un’operazione da un paio di secondi.

non occorre alcun cacciavite né altro strumento: sostituire un vecchio mini-stick con uno nuovo, è un’operazione da un paio di secondi. SUSTAIN: non dovrete più acquistare un nuovo game pad soltanto perché i mini-stick si sono usurati. Potrete conservare lo stesso controller e sostituisci soltanto i mini-stick quando necessario, il che ti permetterà anche di mantenere altissimo il livello di gioco, per sempre.

ESWAP S PRO CONTROLLER sarà disponibile dal 28 aprile al prezzo di vendita di 109,99 £ / 129,99 $ / 129,99 €. I Pre ordini sono disponibili dal 14 aprile.