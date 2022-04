Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 18 milioni di copie

Nonostante un lancio travagliato, contraccolpo sulle prestazioni della console di precedente generazione e quant’altro, Cyberpunk 2077 è stato ancora un enorme successo per CD Projekt RED. La società ha rivelato su Twitter che sono state vendute oltre 18 milioni di copie. Queste stime si basano sulle informazioni fornite dai distributori.

L’ultimo traguardo importante è stato di 13,7 milioni di unità vendute nel 2020 , anche questo dopo aver tenuto conto dei rimborsi (il che è impressionante da quando il gioco è stato lanciato a dicembre). Da allora CD Projekt RED ha lavorato per migliorare il gioco in generale. L’ aggiornamento 1.5 rilasciato a febbraio e oltre agli aggiornamenti di Xbox Series X/S e PS5, ha anche aggiunto diverse funzionalità di qualità della vita, IA migliorata e quant’altro. Patch a parte, il team di sviluppo sta ancora lavorando su espansioni e altri miglioramenti per il gioco: il prossimo aggiornamento arriverà nel 2023. Di seguito una panoramica sul gioco:

Cyberpunk 2077 è una storia di azione e avventura open-world ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalla modificazione del corpo. Giocherete nei panni di V, un fuorilegge mercenario che insegue un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell’immortalità. Potete personalizzare il cyber ware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio ed esplorare una vasta città in cui le scelte che farete danno forma alla storia e al mondo che vi circonda.



Cyberpunk 2077 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e PC tramite Google Stadia e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.